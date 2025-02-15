Некоторым пришлось для этого обращаться в суд.

Десятки российских миллиардеров добились снятия санкций. Избавиться от ограничений удалось тем, кто разорвал все связи с Россией, сменил место жительства, и доказал, что не ведет бизнес в РФ.

Издание RTVI пишет, что миллиардер Дмитрий Пумпянский оспаривал санкции вместе с женой Галиной и сыном Александром. Автогонщик Никита Мазепин смог доказать, что не связан с бизнесом отца, который владеет "Уралхимом". Речь идет о Дмитрие Мазепине.

Кто еще смогу снять санкции через суд:

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Дмитрий Конов – бывший глава "Сибура";

Владимир Рашевский – экс-глава "Еврохима";

Сергей Мндоянц – бывший топ-менеджер АФК "Система";

Александр Шульгин – экс-глава Ozon.

Кроме того, успеха добились и некоторые родственники российских бизнесменов:

Павел Езубов – двоюродный брат Олега Дерипаски;

Майя Токарева – дочь главы "Транснефти";

Виолетта Пригожина – мать погибшего основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Кроме того, в 2023 году из "черного списка" исключили бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, который с 2014 года живет в Израиле и сделал публичное антивоенное заявление.

Также отменены ограничения в отношении владельца группы ЕСН и медиахолдинга РБК Григория Березкина, бывшего совладельца "Нортгаза" Фархада Ахмедова и сестры миллиардера Алишера Усманова – Саодат Нарзиевой. В то же время Усманов и еще одна его сестра, Гульбахор Исмаилова, находятся под санкциями.

Отмечается, что Канада тоже сняла санкции с некоторых россиян. Так, ограничения удалось снять бывшему первому зампреду "Сбербанка" Льву Хасису, который ушел из банка перед полномасштабным вторжение РФ в Украину, а спустя пару месяцев покинул Россию. Также повезло трем бывшим топ-менеджера "Сбербанка" - Наталья Алымова, Александра Бурико и Сергей Мальцев.

Доход российских олиграхов во время войны

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. По меньшей мере десяток бизнесменов получили более 11,3 миллиарда долларов за 2023 год и в первом квартале этого года. Многие из них имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, а некоторые даже попали под санкции,

Ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил список. Он получил около 186 миллиардов рублей (около 2,11 миллиарда долларов) дивидендов

Кроме того, российские олигархи продолжают зарабатывать в Европе несмотря на ограничения. Санкционное законодательство имеет лазейку, позволяющую финансировать военную машину Российской Федерации.

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