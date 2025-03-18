Такие территории миллиардер назвал "новыми" для РФ.

Российский миллиардер Владимир Потанин, а также глава металлургического гиганта "Норникель" заявил, что рассматривает добычу полезных ископаемых. По его словам, запасы в России и на востоке Украины плохо изучены, передает Reuters.

"Многие месторождения на нашей территории и на новых российских территориях (так в России называют оккупированные территории Украины - УНИАН) недостаточно изучены. Многие геологические исследования и их результаты были потеряны после Советского Союза. Поэтому сейчас все это нужно восстанавливать. Мы думаем и работаем над этим", - отметил он журналистам.

В Reuters подчеркнули, что из слов миллиардера не сразу понятно, будет ли "Норникель" участвовать в таких проектах.

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Издание также напомнило, что российский диктатор Владимир Путин предложил США совместно разведывать российские месторождения полезных ископаемых, которые, как он сказал, больше, чем в Украине.

В то же время, по словам Потанина, из-за небольшого размера многих месторождений и сложных условий разведки компании РФ будут нуждаться в партнерах, которые смогут предоставить нужные технологии.

"Поскольку это сложные проекты, технологическая поддержка со стороны различных партнеров была бы для нас полезной", - добавил он.

В Reuters подчеркнули, что компания "Норникель", которая является производителем рафинированного никеля и палладия, пока не имеет никакой лицензии на разведку полезных ископаемых.

Соглашение о полезных ископаемых Украины - последние новости

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение об ископаемых подпишут, когда будет удобно американским партнерам. По его словам, проект этого документа утвержден украинским правительством, а также даже уже определены люди, которые имеют право его подписать.

В то же время президент США Дональд Трамп ожидает, что Зеленский подпишет соглашение по добыче ископаемых. Также американский лидер обвинил украинского коллегу в том, что он "забрал конфету у ребенка", говоря о помощи, которую Украина получала за годы правления Джо Байдена.

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