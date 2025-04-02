В список попали рекордные 3 028 миллиардеров.

В мире стало больше миллиардеров, чем когда-либо прежде. При этом среди самых богатых людей доминируют руководители технологических компаний.

По данным журнала Forbes, Илон Маск отвоевал первое место у французского титана в сфере роскоши Бернара Арно. Чистое состояние советника Трампа выросло на 75% и оценивается в 342 млрд долларов. Его богатство выросло благодаря SpaceX и его компании по производству искусственного интеллекта xAI, а также росту акций Tesla, несмотря на недавнее падение.

Второе место занимает основатель Meta Марк Цукерберг с состоянием 216 млрд долларов. За ним следует основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 215 млрд долларов, а на четвертом месте оказаолся Ларри Эллисон, сооснователь компании Oracle, занимающейся компьютерными технологиями, с состоянием в 192 млрд долларов.

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Арно и его семья с состоянием 178 млрд долларов занял пятое место. Они возглавляют компанию LVMH, владеющую такими брендами, как Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Кто еще вошел в десятку богатейших людей мира

Далее следует инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 154 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж с состоянием 144 млрд долларов и Сергей Брин, чье состояние оценивается в 138 млрд долларов, занимают седьмое и восьмое места.

Испанец Амансио Ортега, основатель модного бренда Inditex, которому принадлежат Zara и Bershka, с состоянием 124 миллиарда долларов занял девятое место в рейтинге. При этом десятым является бывший глава Microsoft Стив Балмер с состоянием 118 млрд долларов.

Среди новичков замечен Сундар Пичаи, главный исполнительный директор материнской компании Google Alphabet. Его чистая стоимость выросла до 1,1 млрд долларов благодаря росту стоимости его акций Google.

Другой заметной персоной в более длинном списке миллиардеров стал президент Дональд Трамп, чье состояние удвоилось и оценивается в 5,1 млрд долларов, поскольку его компания Truth Social стала публично зарегистрированной компанией, и он продал свой криптовалютный токен.

Россияне в списке Forbes

В рейтинге оказались 15 российских олигархов, среди которых заметили владелицу группы "Алькор и Ко" Татьяну Володину. Компания управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов "ЛʼЭтуаль" и "Подружка". Состояние Володиной оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Самым богатым "новичком" является владелец фармацевтической компании "Фармасинтез" Викрам Пуния, состояние которого оценили в 2,1 миллиарда долларов.

В то же время самым богатым среди российских миллиардеров в 2025 году стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние оценили в 28,7 миллиарда долларов.

Когда Дональд Трамп принимал присягу 20 января, его окружали самые богатые люди мира, в том числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Пятеро из присутствующих на церемонии богачей потеряли уже 209 миллиардов долларов из-за действий нового президента США.

С момента вступления Трампа в должность индекс S&P 500 потерял 6,4%, поскольку массовые увольнения госслужащих и решения президента по пошлинам подкосили акции, а 10 марта базовый индекс упал на 2,7%.

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