Золото является безопасным активом.

Россияне скупают рекордные объемы золота. В условиях санкций покупка этого металла становится привлекательной альтернативой традиционным инвестициям.

Издание Business Insider пишет, что в прошлом году российские потребители приобрели 75,6 метрических тонн драгоценного металла, что на 6% больше, чем в 2023 году, и на 62% больше, чем в 2021 году, как раз перед началом войны в Украине.

Россияне накапливают золото, которое инвесторы часто рассматривают как безопасный актив, поскольку растущая инфляция и жесткие санкции снижают стоимость рубля как внутри страны, так и за границей.

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Российское статистическое агентство заявило, что уровень инфляции в стране в 2024 году составил 9,5%, что является самым высоким показателем с полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, а последние данные свидетельствуют о том, что цены продолжали расти в первые недели 2025 года.

Западные санкций в отношении России сделали покупку золота привлекательной альтернативой традиционным инвестициям, поскольку курс рубля упал до исторических минимумов. Ограничения на трансграничные платежи также усложнили для российских граждан диверсификацию инвестиций за пределами страны.

Российское правительство, вероятно, радо тому, что его потребители покупают рекордные объемы золота, поскольку у него мало возможностей избавиться от более чем 300 метрических тонн, которые ежегодно добывает.

Кроме того, объемы покупки золота российским центробанком снизились. До полномасштабной войны против Украины регулятор был крупнейшим в мире покупателем золота.

Покупки российских потребителей пока что работают в их пользу. Цена на золото подскочила на 28% в 2024 году и уже выросла на 10% в 2025 году. В среду цена на золото выросла почти на 1%, достигнув рекордной отметки в 2 902 доллара за унцию.

Цены на золото - последние новости

21 января мировые цены на золото выросли до более чем двухмесячного максимума на фоне ослабления доллара США, а также на фоне неопределенности относительно торговой политики нового американского президента Дональда Трампа, которую поддержали покупки драгоценного металла.

Спотовое золото подорожало на 0,4% до 2 719,52 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 6 ноября и приблизившись к историческому максимуму в 2 790,15 доллара, установленному в октябре.

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