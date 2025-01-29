На Россию приходится около 8% европейского импорта алюминия.

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения предусматривают отключение около 15 банков РФ от банковской системы SWIFT и ряд других мер.

Издание Bloomberg пишет, что в пакете, который распространили среди государств-членов, предлагаются также меры, направленные против более чем 70 судов "теневого флота", участвующих в транспортировке российской нефти. Кроме того, предлагается ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия.

Пакет санкций позволит европейским покупателям импортировать российский металл по системе квот в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет, сообщили источники. По их словам, планы потребуют поддержки со стороны всех стран-членов ЕС и могут измениться до того, как будут официально предложены членам.

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Призывы к ЕС запретить российский алюминий звучали с момента вторжения в Украину, и поставки из России в страны блока неуклонно снижались, поскольку производители искали альтернативных поставщиков. Однако некоторые покупатели и страны-члены ЕС до сих пор отказываются от таких мер, мотивируя это тем, что некоторые ключевые товары будет трудно заменить в полном объеме.

Не факт, что ЕС согласится на пакет мер, который станет 16-м по счету в отношении России. Будапешт все больше сопротивляется дополнительным санкциям в отношении Москвы.

В последние месяцы усилилось давление, требующее принятия более жестких мер в отношении российского металлургического сектора.

ЕС импортировал около 320 000 тонн некованого алюминия из России за первые 11 месяцев 2024 года, что составило 6% от общего объема импорта, согласно данным UN Comtrade. Между тем, поставки в Китай резко возросли.

ЕС ранее рассматривал возможность добавления СПГ к списку ограничений, но, скорее всего, это будет сделано в рамках дорожной карты по постепенному отказу от этого товара, а не в виде санкций.

Кроме того, на этой неделе ЕС предложил ввести пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, которая еще не облагается пошлинами, а также на некоторые азотные удобрения.

Запрет на алюминий из России - главные новости

В прошлом году США и Великобритания ввели запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов, что вначале вызвало резкие колебания цен на бирже и ускорило изменение порядка глобальных торговых потоков.

Так, в апреле 2024 года металлы резко выросли в цене, в частности алюминий поднялся до рекордной отметки. Отмечается, что ограничения на поставки алюминия, никеля и меди не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают подавляющую часть мировой торговли металлами.

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