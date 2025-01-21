Текущая цена на золото приблизилась к историческому максимуму.

Во вторник, 21 января, цены на золото выросли до более чем двухмесячного максимума на фоне ослабления доллара США, а также на фоне неопределенности относительно торговой политики президента США Дональда Трампа, которую поддержали покупки драгоценного металла, сообщает Reuters.

Отмечается, что спотовое золото подорожало на 0,4% до 2 719,52 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 6 ноября и приблизившись к историческому максимуму в 2 790,15 доллара, установленному в октябре.

Индекс доллара снизился на 0,6% по сравнению с основными аналогами, удерживаясь вблизи двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, что сделало слитки более привлекательными для держателей других валют.

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Фьючерсы на американское золото снизились на 0,6% до 2 732,60 доллара, сократив разницу со спотовыми ценами, после того, как президент США Трамп не ввел пошлины сразу после своей инаугурации в понедельник, как ожидалось.

Однако США могут ввести пошлины против Канады и Мексики в ближайшем будущем. Генеральный директор брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что рынок, вероятно, выиграет от неопределенности "качелей Трампа", и золото может достичь $3 000 за унцию к середине года.

Кроме того, спотовое серебро упало на 0,2% до 30,44 долл за унцию. В свою очередь палладий упал на 1,4% до 931,39 доллара, а платина потеряла 0,8% до 934,95 доллара. Оба металла используют автопроизводители в выхлопных системах двигателей для уменьшения выбросов.

Влияние Трампа на мир финансов

Как сообщал ранее УНИАН, 20 января самая главная криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд в более 109 тысяч долларов на фоне подготовки к инаугурации Трампа, который поддерживает криптовалюты.

Однако после церемонии на рынке криптовалют произошли изменения. В частности, сильно подешевели Bitcoin, а также мемокоины Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп ($TRUMP и $MELANIA).

Также новоиспеченный 47-й президент США пригрозил ввести пошлины до 25% на импорт из Канады и Мексики 1 февраля. Это ударило по валютам этих стран и привело к снижению котировок американских акций.

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