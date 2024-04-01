ЦБ России заявил, что видит ограниченные возможности для своих резервов, кроме китайского юаня.

Центральный банк России испытывает на себе последствия усиления западных санкций. Российская экономика сейчас настолько изолирована, что у нее мало вариантов, кроме китайского юаня, для своих резервов, пишет Business Insider.

Отмечается, что в отчете ЦБ России заявил, что видит ограниченные возможности для своих резервов, кроме китайского юаня, поскольку другие валюты "недружественных" к России стран являются еще менее стабильными и ликвидными, чем юань.

"Курсы этих валют характеризуются высокой волатильностью, рынки имеют низкую ликвидность, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования", – говорится в отчете российского центробанка.

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Однако банк не уточнил, о каких именно валютах или странах идет речь. В финучреждении подчеркнули, что эти факторы обусловливают ключевую роль китайского юаня в формировании резервных активов. Российский центральный банк также заявил, что роль юаня как международной валюты и его ликвидность "заметно выросли" за последние годы.

Юань все больше становится конкурентом доллара США

По словам журналистов, растущая зависимость России от юаня свидетельствует о том, что ее экономика становится все более изолированной в международной торговой и финансовой системе. Это также указывает на то, что юань становится все большим конкурентом доллара США как международной торговой и резервной валюты.

Страны мира были напуганы использованием Западом мировой финансовой системы, основанной на долларе, для наказания России, что, в свою очередь, заставило некоторые государства обратиться к альтернативным валютам, включая юань, с целью диверсификации, говорится в статье.

Риски для РФ

В первой половине 2023 года Россия использовала китайский юань для оплаты трех четвертей своей торговли с Китаем и четверти своих операций с третьими странами. Однако Москва все больше сталкивается с усилением западных санкций, особенно вторичных санкций против компаний, которые все еще ведут бизнес с Россией.

Авторы публикации добавляют, что зависимость Москвы от китайского юаня связана с рисками. Компании, которые берут займы в китайском юане, сталкиваются с увеличением стоимости кредитов. Стоимость заимствований для краткосрочных облигаций в юанях даже ненадолго подскочила до 15,7% 1 марта, а через несколько дней упала до 4%.

Центробанк России сообщил о наличии в 2023 году международных резервов на сумму 599 миллиардов долларов, включая 300 миллиардов долларов, замороженных Западом, которые США и ЕС ожидают для восстановления Украины.

Финансовое сотрудничество РФ и Китая

Ранее УНИАН писал, что крупные банки Китая, который нарастил импорт российской нефти, перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие транзакции клиентам.

Россияне также активно обсуждают с Китаем возможность получения кредитов в юанях. Пока решение по этому поводу еще не приняли. В Москве готовы к тестированию платежей в цифровых валютах с КНР или странами Евразийского экономического союза, в который кроме самой РФ входят Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

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