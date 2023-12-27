Эксперты отмечают, что санкционное давление нужно продолжать, оно дает эффект.

Ситуация в российской экономике далека от устойчивой, несмотря на заявления самого Кремля. Западные санкции и массовый отток транснациональных компаний нанесли огромный ущерб экономике страны, пишет Business Insider со ссылкой на статью исследователей из Йельского университета Джеффри Зонненфельда и Стивена Тиана.

"Мы не можем попасть в ловушку, думая, что для Путина все хорошо, и не можем отказываться от эффективных мер давления на него", – пишут эксперты.

Они отмечают, что передача экспроприированных активов от западных фирм не делает Россию богаче.

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В статье приведены другие причины ослабления РФ. Так, с февраля 2022 года по меньшей мере 1 миллион россиян бежали в другие страны. Это привело к нехватке рабочей силы, которая приблизилась к 5 миллионам сотрудников, что вызвало высокую инфляцию.

Также отмечается, что из России было вывезено 253 млрд долларов частного капитала. Кроме того, Москва потеряла доступ к западным технологиям и опыту, на которые полагались ее компании, а прямые иностранные инвестиции почти полностью иссякли.

Ситуация ухудшается строгим контролем за движением капитала, который сделал российские активы фактически обесцененными на мировых рынках. А санкции не позволяют российским компаниям выпускать новые акции или облигации на западных рынках.

"Россия, которая никогда не поставляла ни одной готовой продукции – ни промышленной, ни потребительской – в мировую экономику, парализована. Она далеко не экономическая сверхдержава, поскольку практически все ее сырье может быть легко заменено из других стран. Военная машина приводится в движение только за счет каннибализации предприятий, которые теперь контролируются государством", – цитирует издание исследователей.

Проблемы в экономике РФ

Ранее УНИАН писал, что экономика РФ получила неожиданную проблему пузыря на рынке недвижимости. Чтобы успокоить уставшее от войны население, Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья. Эти деньги сейчас создают проблемы.

По состоянию на окончание второго года полномасштабной войны потребительские цены в России растут, даже несмотря на то, что инфляция в других странах ослабляется. Центральный банк РФ справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут потерять контроль и повышают процентные ставки.

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