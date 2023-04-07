Британская компания Mykines Corporation за последний год поставила в Россию рекордные объемы электроники, большая часть которой – внесена в санкционные списки. Об этом пишет The Financial Times.
Согласно таможенным документам, с которыми ознакомились журналисты, компания поставляла в Россию полупроводники, сервера, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь идет в частности о продукции Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung.
Общая стоимость поставленного – около 1,2 миллиарда долларов, в том числе подсанкционная электроника на сумму в 982 млн долларов. Отмечается, что компания Mykines торговала с Россией и до 2022 года, но именно после введения западных санкций объемы ее продаж резко выросли.
Журналисты также выяснили, что через цепь контрагентов получателем части этой продукции могла быть госкорпорация "Ростех", которая проектирует и производит в том числе вооружения – в частности авиационную технику.
Как Россия обходит западные санкции
Как показало расследование, проведенное группой международных экспертов, Россия удачно обходила многие санкции на поставки критических товаров с первых дней войны. Как минимум до ноября Россия продолжала получать иностранные компоненты, которые использовала для производства оружия.
Как пишет Bloomberg, в целом России удалось вернуть импорт до уровня 2020 года. Основные потоки поставок теперь идут через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
В настоящее время западные страны работают над тем, чтобы перекрыть каналы, через которые Россия обходит санкции. Будущие санкционные пакеты, как ожидаются, будут направлены в первую очередь на это.