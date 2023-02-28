В состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний.

До ноября 2022 года Россия продолжала получать компоненты западного производства, которые могла использовать для производства оружия, используемого против Украины.

Как говорится в совместном отчете Международного партнерства по правам человека (IPHR) и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, импортировались в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

"Данные, которые обнаружила и проанализировала НАКО в рамках этого отчета, свидетельствуют о том, что в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых девять американских, а также швейцарская и тайваньская", – говорится в сообщении.

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IPHR

Международное партнерство по правам человека (IPHR) является независимой неправительственной организацией, основанной в 2008 году. В Брюсселе, Киеве и Тбилиси IPHR тесно сотрудничает с группами гражданского общества в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, поднимая проблемы прав человека на международном уровне, и способствует уважению прав уязвимых групп.

IPHR документирует жестокие преступления, совершенные в контексте войны России против Украины с 2014 года, и использует собранные доказательства для привлечения виновных к ответственности.

НАКО

Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) является добровольной, некоммерческой, внепартийной организацией, которая имеет целью уменьшить возможности для коррупции в секторе обороны Украины благодаря тщательным исследованиям, эффективной адвокации и повышению осведомленности в обществе.

НАКО была создана как проект Программы обороны и безопасности Transparency International (TI) в 2016 году, а ныне НАКО является самостоятельной организацией в рамках глобального движения TI.

В ноябре 2022 года НАКО сотрудничала с Wall Street Journal, чтобы разоблачить цепочку поставок западных компонентов, входящих в состав иранских беспилотников.

Ситуация с вооружением в России

21 февраля 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США.

21 февраля 2023 года Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, где поручил обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.

22 февраля 2023 года Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат".

23 февраля 2023 года Путин заявил об укреплении ядерной сферы и пообещал, что российские войска получат "передовую технику". Он также отметил, что Военно-морской флот агрессора пополнится атомным подводным крейсером проекта "Борей-А" "Император Александр III". При этом, по словам агрессора, в ближайшие годы ожидается спуск на воду еще трех крейсеров этого проекта.

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