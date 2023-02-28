До ноября 2022 года Россия продолжала получать компоненты западного производства, которые могла использовать для производства оружия, используемого против Украины.
Как говорится в совместном отчете Международного партнерства по правам человека (IPHR) и Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, импортировались в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Гонконг и Турция.
"Данные, которые обнаружила и проанализировала НАКО в рамках этого отчета, свидетельствуют о том, что в состав российской крылатой ракеты "Калибр" входят компоненты производства 11 иностранных компаний, среди которых девять американских, а также швейцарская и тайваньская", – говорится в сообщении.
IPHR
Международное партнерство по правам человека (IPHR) является независимой неправительственной организацией, основанной в 2008 году. В Брюсселе, Киеве и Тбилиси IPHR тесно сотрудничает с группами гражданского общества в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, поднимая проблемы прав человека на международном уровне, и способствует уважению прав уязвимых групп.
IPHR документирует жестокие преступления, совершенные в контексте войны России против Украины с 2014 года, и использует собранные доказательства для привлечения виновных к ответственности.
НАКО
Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) является добровольной, некоммерческой, внепартийной организацией, которая имеет целью уменьшить возможности для коррупции в секторе обороны Украины благодаря тщательным исследованиям, эффективной адвокации и повышению осведомленности в обществе.
НАКО была создана как проект Программы обороны и безопасности Transparency International (TI) в 2016 году, а ныне НАКО является самостоятельной организацией в рамках глобального движения TI.
В ноябре 2022 года НАКО сотрудничала с Wall Street Journal, чтобы разоблачить цепочку поставок западных компонентов, входящих в состав иранских беспилотников.
Ситуация с вооружением в России
21 февраля 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США.
21 февраля 2023 года Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, где поручил обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.
22 февраля 2023 года Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат".
23 февраля 2023 года Путин заявил об укреплении ядерной сферы и пообещал, что российские войска получат "передовую технику". Он также отметил, что Военно-морской флот агрессора пополнится атомным подводным крейсером проекта "Борей-А" "Император Александр III". При этом, по словам агрессора, в ближайшие годы ожидается спуск на воду еще трех крейсеров этого проекта.