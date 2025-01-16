80% зарегистрированных в центрах занятости составляют женщины.

Профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда.

Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на региональном форуме в Харькове, передает "Укринформ".

По ее словам, чаще всего сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными в результате мобилизации мужчин.

Видео дня

"Самые дефицитные специалисты на рынке труда - резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут - это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик. Это нам указание на то, кого мы должны обучать", - сказала Бережная.

По ее данным, в 2024 году по направлениям службы занятости учились или переучивались чуть более 41 тысячи безработных, из них 23 тысячи - получали специальность именно в профтехцентрах службы. Кроме того, действуют программы повышения квалификации и переквалификации.

"В прошлом году мы способствовали переобучению в целом около 100 тыс. человек. С одной стороны, это мало, потому что, согласно исследованию Института демографии и социальных исследований имени Птухи, у нас 12,5 млн экономически неактивных граждан. Но мы должны предложить еще больше опций для того, чтобы люди переучивались", - отметила Бережная.

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк сообщила, что сейчас 80% зарегистрированных в центрах занятости - женщины, и это является большим вызовом. Кроме того, сейчас не работает стандартный механизм, когда работодатель подает вакансию, а служба подбирает людей.

"Сейчас работодателям нужно предложить, например, частичную компенсацию за аренду жилья, возможно, оплатить полностью эту аренду, предложить социальный пакет, страхование. Сейчас "не работает" просто зарплата, даже 35 тыс. грн особо никого не удивляют. Чтобы закрыть потребность работодателя из определенной области, мы работаем и в соседних областях, ездим в общины, там руководители предприятий или их заместители общаются непосредственно с людьми, которые спрашивают обо всех условиях", - отметила Жовтяк.

Рынок труда - последние новости

В 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа".

По данным Work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000, что на 5% больше, чем в ноябре. Больше всего выросли зарплаты в категориях "Недвижимость", "Юриспруденция" и "Управление персоналом, HR".

Вас также могут заинтересовать новости: