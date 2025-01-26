Парадоксальная ситуация свидетельствует о структурных перекосах и проблемах с образованием, говорит специалист.

В Украине есть около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот парадокс является следствием структурных перекосов на рынке труда, рассказал в эфире КИЕВ24 экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"У нас по отдельным направлениям деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь идет о рабочих специальностях, о людях, которые работают в логистике. В то же время, когда мы говорим об экономических специальностях, юридических, журналистике, там есть достаточно большое количество людей, которые ищут работу и не могут найти", - рассказал эксперт.

Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном перекосе на рынке труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности с подготовкой на рабочие специальности.

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Эксперт также отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит работников в традиционно мужских профессиях. Например, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.

Ситуация на рынке труда в Украине

Как писал УНИАН, уровень официальной безработицы в Украине достиг исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысячи, из которых 75,8 тысячи - женщины.

Вместе с тем потребность работодателей в работниках продолжает расти. Только официально зарегистрированных вакансий в Украине есть 46,7 тысячи, что на 50% больше, чем было год назад.

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