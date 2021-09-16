Важными факторами роста заработных плат будут повышение правительством социальных стандартов и снижение уровня безработицы.

Проект государственного бюджета на 2022 год предусматривает снижение безработицы в Украине в следующем году с 9,2% до 8,5%, а также рост среднемесячной заработной платы на 4,4% в реальном измерении.

Согласно утвержденному правительством проекту госбюджета, в 2022 году ожидается рост потребления домохозяйств, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном - до 15 258 грн, так и в реальном выражении – на 4,4%.

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Отмечается, что важными факторами роста заработных плат будут повышение правительством социальных стандартов и снижение уровня безработицы (до 8,5% с 9,2% в 2021 году), что будет происходить в условиях оживления экономической активности.

"Основным двигателем в формировании экономического роста в Украине будет оставаться внутренний спрос. Наибольший вклад в рост по-прежнему будет иметь потребительский спрос в силу своего наибольшего удельного веса в ВВП. По мере смягчения карантинных ограничений будет наблюдаться наращивание потребительской активности населения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту о государственном бюджете.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 грн.

Кабинет министров предлагает в 2022 году дважды повысить минимальную заработную плату в Украине: до 6500 грн с 1 января и до 6700 грн – с 1 октября.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий