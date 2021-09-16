Сейчас она составляет 6000 грн.

Кабинет министров предлагает в 2022 году дважды повысить минимальную заработную плату в Украине: до 6500 грн с 1 января и до 6700 грн – с 1 октября.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который вчера утвердил Кабинет министров.

Читайте такжеКабмин утвердил проект госбюджета-2022

"Установить в 2022 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января — 6500 гривен, с 1 октября — 6700 гривен;

в почасовом размере: с 1 января — 39,26 гривни, с 1 октября — 40,46 гривни", - говорится в проекте госбюджета.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Дмитрий Шварц