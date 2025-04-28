По мере обострения торговой войны Америки прогнозы мирового роста упали, а за ними и цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп, возможно, хорошо относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но своей торговой войной он нанес "удар под дых" российской экономике. Как пишет The Economist, в течение предыдущих трех лет российская экономика превзошла почти все прогнозы, и ожидалось, что на фоне лояльного отношения Трампа рост экономики России в этом году еще больше ускорится. Однако что-то пошло не так.

Индекс, составленный банком Goldman Sachs, показывает, что с конца прошлого года годовой экономический рост России упал примерно с 5% до нуля. В начале апреля центральный банк РФ отметил, что недавно "ряд секторов зафиксировал более низкий объем производства из-за резкого падения… спроса".

Как отмечает The Economist, есть три объяснения такому ухудшению ситуации.

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Первое связано со "структурной трансформацией" экономики. Ранее ориентированная на Запад. с 2022 года она превратилась в военную экономику, ориентированную на Восток. Эта трансформация потребовала огромных инвестиций не только в оружейные и боеприпасные заводы, но и в новые цепочки поставок, позволяющие расширить торговлю с Китаем и Индией.

Второй фактор — денежно-кредитная политика. Российская инфляция уже несколько месяцев превышает целевой показатель центрального банка в 4% в годовом исчислении, даже превысив 10% в феврале и марте. Одной из причин громадные военные расходы, но также и нехватка рабочей силы, вызванная призывом на военную службу и эмиграцией квалифицированных рабочих.

И наконец третий фактор, который в последние недели стал доминировать над всеми остальными — ухудшение внешних условий.

"По мере обострения торговой войны Америки прогнозы мирового роста упали, а за ними и цены на нефть. Экономисты особенно обеспокоены Китаем, крупнейшим покупателем российской нефти. МВФ снизил свои ожидания роста ВВП Китая в 2025 году с 4,6% до 4%", - отмечается в статье.

В результате государственная казна РФ уже чувствует себя в убытке: в марте доходы от налогов на нефть и газ упали на 17% в годовом исчислении. А 22 апреля агентство Reuters, сообщило, что правительство ожидает резкого замедления продаж нефти и газа в этом году.

"Трамп, возможно, хорошо расположен к Путину, но своей торговой войной он нанес ему "удар под дых", - отмечается в статье.

Российская экономика - новости

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Позже стало известно, что экспорт нефти из России падал за счет уменьшения объемов поставок ключевого сорта.

В результате в России ухудшили прогноз по экспорту в этом году и снизили ожидания от цен на нефть. Чтобы покрыть расходы в период войны, правительству РФ придется обратиться за помощью в фонд благосостояния.

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