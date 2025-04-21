Минэкономики РФ признало, что доходы от продажи нефти сократятся.

Российская Федерация ухудшила прогноз по экспорту в этом году и снизила ожидания по цене на нефть. Чтобы покрыть расходы в период войны, правительству РФ возможно придется прибегнуть к помощи фонда благосостояния.

Издание Bloomberg пишет, что министерство экономики прогнозирует снижение экспорта на 5,3% до 410,6 млрд рублей или 5 млрд долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 445 млрд рублей. Обновленный макроэкономический прогноз также включает более низкую цену на нефть марки Urals - 56 долларов за баррель против предыдущих 69,70 долларов.

Хотя пересмотр прогноза означает, что российское правительство будет получать меньше доходов от продажи нефти, это не станет решающим фактором для способности Кремля финансировать военную машину. Рост доходов от неэнергетических секторов и достаточные резервы на черный день помогут компенсировать потери. Российский Фонд национального благосостояния располагает достаточными средствами, чтобы компенсировать любой дефицит доходов от продажи нефти в течение следующих 18-24 месяцев - даже если нефть будет стоить около 50 долларов за баррель.

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По данным Argus Media, в начале месяца нефть марки Urals упала до 52,76 доллара за баррель в порту Приморска на Балтийском море. Последний раз ниже 50 долларов она опускалась в июне 2023 года.

Министерство экономики прогнозирует цену на нефть марки Brent на уровне 68 долларов за баррель, что ниже 81,70 доллара. В начале месяца цена на нефть марки Brent ненадолго упала до четырехлетнего минимума ниже 60 долларов за баррель после того, как Китай и США обострили торговую войну, а группа ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце.

Министерство сохранило прогноз роста на 2025 год на уровне 2,5%, но понизило прогноз на 2026 год до 2,4% с 2,6%. Чиновники признали, что цены продолжают расти, несмотря на рекордно высокую ключевую ставку центробанка в 21%, прогнозируя инфляцию на конец года на уровне 7,6% по сравнению с 4,5% в предыдущем прогнозе.

Поставки нефти из России - главные новости

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Позже стало известно, что экспорт нефти из России падал за счет уменьшения объемов поставок ключевого сорта.

Стоит отметить, что Центробанк РФ предупреждал Кремль о возможности длительного снижения цен на нефть, подобному тому, что предшествовал развалу СССР.

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