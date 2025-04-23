Санкции в отношении ключевого российского экспорта могут стать одним из способов давления на Путина

Правительство РФ прогнозирует, что цена на нефть упадет до самого низкого уровня за последние полдесятка лет, что создаст проблемы для экономики страны, пострадавшей от санкций. Нефть дает президенту США Дональду Трампу рычаг давления на Владимира Путина.

Издание Newsweek пишет, что берлинский энергетический аналитик Томас О'Доннелл отметил, что падение цен на нефть марки Urals серьезно ограничит российский бюджет, но не остановит войну.

Однако, учитывая, что Трамп возмущен медленным прогрессом мирных переговоров в Украине, санкции в отношении ключевого российского экспорта могут стать одним из способов давления на Путина. Для этого можно ввести ограничения на нефть, экспортируемой из портов Усть-Луга, Приморск и Новороссийска.

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По словам О'Доннелла, украинцам можно разрешено использовать беспилотники и ракеты для нанесения ударов по тем частям портов, которые обеспечивают экспорт нефти, поскольку в условиях большого избытка нефти на рынке и низкого спроса давление на Путина будет нарастать.

"Если эти порты будут закрыты, можно будет остановить от половины до трех четвертей всего российского экспорта нефти по морю, что может сократить, возможно, 15% доходов российского бюджета", - отметил аналитик.

Независимо от того, хотел Трамп этого или нет, его стремление к снижению цен на нефть вполне может стать лучшим козырем в отношениях с Путиным, добавил он.

В докладе аналитического центра Лондонской школы экономики по вопросам внешней политики, говорится, что Россия делает ставку в своих военных действиях на нестабильную нефтяную ренту, и ее хрупкая финансовая система испытывает значительное напряжение.

Кроме того, если Украина обеспечена источниками внешнего финансирования до 2027 года, то Россия находится в потенциально более слабом положении, поскольку сильно подвержена волатильности цен на мировом рынке нефти, добавил Купер.

"Если Трамп действительно хочет что-то сделать, ему следует просто полностью прекратить поставки нефти из трех российских портов, выходящих на запад, - это был бы огромный кризис", - указал О'Доннелл.

По его словам, даже если цена на нефть в районе 50 долларов повредит российской способности вести войну, если цена на нефть не опустится ниже 25 долларов за баррель, это не будет представлять серьезной чрезвычайной ситуации для России, что усиливает необходимость для США использовать российский экспорт в качестве инструмента против Путина.

Поставки российской нефти - главные новости

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Позже стало известно, что экспорт нефти из России падал за счет уменьшения объемов поставок ключевого сорта.

На этом фоне в России ухудшили прогноз по экспорту в этом году и снизили ожидания от цен на нефть. Чтобы покрыть расходы в период войны, правительству РФ придется обратиться за помощью в фонд благосостояния.

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