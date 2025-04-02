Хуже всего придется жителям США с низким доходом.

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, обвиняя торговых партнеров в том, что они наживаются на Америке. Только эффект от пошлин неравномерен, а больше всех пострадают американцы с низким доходом.

Издание Axios пишет, что, согласно анализу Йельской бюджетной лабораторией, в случае введения 20%-ых пошлин и ответных мер со стороны пострадавших стран, располагаемый доход домохозяйств с самыми низкими доходами может сократиться на 5,5%. При этом для домохозяйств с самыми высокими доходами это падение составит всего 2,1%.

Это не означает, что американцы среднего класса или богатые граждане США не понесут убытки. В чистом долларовом выражении бремя пошлин для самых высокодоходных слоев населения выше, ведь они зарабатывают больше денег и тратят больше денег.

Видео дня

Для домохозяйств среднего достатка пошлины обойдутся в среднем в 3800 долларов на семью в год. Для тех, кто входит в первую десятку, это составит в среднем 9 500 долларов на домохозяйство.

В долгосрочной перспективе пошлины больше бить по богатым, поскольку цены на активы снизятся.

Пошлины Трампа - последние новости

Администрация Трампа ввела совокупный 20%-ый дополнительный налог на все импортные товары из Китая, а на многие товары из Мексики и Канады действуют 25%-ые пошлины. Также действует 25%-ая глобальная пошлина на импорт стали и алюминия. Трамп также подписал указ о введении 25%-ой пошлины на импорт авто и некоторых автозапчастей, которая вступит в силу 3 апреля. Предстоит ввести еще ряд отраслевых пошлин, например, на фармацевтическую продукцию.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предпримет ответные меры, если Трамп воплотит свои угрозы по введению драконовских пошлин в реальность. Китай, Япония и Южная Корея также намерены ответить на пошлины Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: