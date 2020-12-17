Из-за "проваленной" поправки потери госбюджета ожидаются на уровне до 5 млрд грн, цена на пачку ТВЕНов повысится до 80 грн, под угрозой более 50 тыс. рабочих мест и более 200 млн. долларов иностранных инвестиций.

Верховная Рада не поддержала поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по смягчению роста акциза на табачные изделия электрического нагрева (ТВЕНы).

За поправку проголосовало 211 депутатов из необходимых 226-ти.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Верховной Рады.

Напомним, Налоговый комитет предлагал повысить акциз на ТВЕНы на 200%, плюс по 30% с каждого следующего года до 2025 г.

Но поскольку депутаты поправку не поддержали, с нового года вступит в силу еще более масштабное повышение акциза на ТВЕНы – сразу на 320%.

Хотя производители вероятно возьмут часть бремени от повышения акциза на себя, тем не менее цена на пачку ТВЕНов вырастет с действующих 50 грн до, как минимум, 80 грн.

Несмотря на то, что в Украине уже около 1 млн курильщиков перешли с традиционных сигарет на ТВЕНы, резкое увеличение цен приведет к тому, что часть потребителей вновь вернется к потреблению наиболее вредных табачных изделий – традиционных сигарет, причем не факт, что легальных.

Также есть прогнозы, что кроме контрабандных сигарет на рынке Украины появятся также и контрабандные ТВЕНы из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, где цены на ТВЕНы будут примерно в 1,5-2 раза ниже, чем в Украине.

Ввиду этого, запланированные доходы от акциза на ТВЕНы окажутся под угрозой. Что может привести к дополнительным потерям госбюджета на уровне 4,8-5 млрд грн.

Напомним, что в 2019 г. доходы госбюджета от табачного акциза были недовыполнены почти на 14 млрд грн, за первые 9 месяцев 2020 г. – на 9,7 млрд грн. Резкое повышение акцизов на ТВЕНы еще сильнее расширит потери госбюджета от табачного акциза.

Также под угрозой могут оказаться работа табачных компаний, которые входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины, и которые также активно пытаются перевести собственное производство из традиционных сигарет к потенциально менее вредным для здоровья ТВЕНам.

В частности, два крупнейших производителя ТВЕНов - компании "Филип Моррис Украина" и "Бритиш Американ Тобакко Украина" уже инвестировали более 200 млн грн в развитие дистрибьюторских сетей ТВЕНов – соответственно, IQOS i Glo.

Компании имеют крупные производства в Харьковской и Черниговской областях, где работает более 2 тыс. человек. Но также эти производства являются основными клиентами для нескольких сотен средних и малых компаний, где работает более 50 тыс. человек.

"За последние годы мы инвестировали в экосистему IQOS в Украине более 140 млн долларов, обеспечили рабочими местами тысячи людей. Мы воспринимаем это повышение как прямое сообщение от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшие инвестиции в Украину. Как будто государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители", – заявлял ранее генеральный директор компании "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Он напомнил, что у компании были большие планы по переводу части мощностей фабрики компании в Харьковской области на производство ТВЕНов и превращения ее в крупный экспортный хаб для всей Восточной Европы.

"Наша фабрика в Харьковской области рассчитана на производство 40 млрд сигарет в год. Сейчас она работает на половину своих мощностей - 20 млрд сигарет, из которых 12 млрд идет на экспорт. Но рынок сигарет сокращается, мы планировали дополнительные инвестиции в производство ТВЕНов в Украине. Это могло бы превратить нашу фабрику в экспортный центр всей Восточной Европы", – заявлял генеральный директор компании "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Но из-за "проваленной" поправки эти планы, равно как и уже вложенные иностранные инвестиции, оказались под угрозой.

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Автор: УНИАН