Такая тенденция не меняется уже несколько месяцев.

Основной проблемой в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии (41%).

Отмечается, что эта тенденция не меняется уже несколько месяцев.

"На втором месте сразу три проблемы: война на Донбассе (34%), коррупция (33%) и высокие коммунальные тарифы (33%). При отсутствии значительных обострений на линии соприкосновения и при отсутствии отопительного сезона, проблемы войны и тарифов находятся на условном втором месте. Впрочем, при любых обстоятельствах они являются одними из основных, которые волнуют граждан. На условном третьем месте проблема роста цен на основные виды товаров (28%). С начала года этот показатель заметно повысился (с 21%)", - говорится в результатах опроса.

В то же время проблема пандемии коронавируса упоминается несколько чаще (19%) по сравнению с началом лета (16%). Впрочем, все еще значительно меньше, чем в апреле (27%), когда уровень заболеваемости в Украине был высоким.

Распределение ответов по другим проблемам остается почти идентичным результатам начала года и последующих месяцев.

Исследование проведено с 18 по 28 сентября. Всего было опрошено 2 тыс. 400 респондентов в возрасте от 18 лет методом face to face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения.

Как менялись выплаты:

С 1 октября была установлена выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет.

Кроме того, с октября минимальная пенсия выросла до 2500 грн с нынешних 2400 грн.

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата – до 6500 грн с нынешних 6000 грн. Это повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

6 октября 2021 года Кабинет министров принял решение об увеличении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год на 18,5 млрд грн. В связи с ростом минимальной зарплаты до 6500 грн минимальная пенсия составит 2600 грн.

Автор: Леся Лещенко