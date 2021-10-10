Кабмин увеличил бюджет ПФУ на более чем 18 миллиардов гривен.

Выплаты украинским пенсионерам увеличат с 1 декабря. Это связано в увеличение минимальной заработной платы.

Об этом на этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, Кабмин увеличил бюджет ПФУ на более чем 18 миллиардов гривен.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНакопительная пенсия: кто будет гарантировать пенсионерам выплату денегПри этом он отметил, что введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы выплатят вовремя.

Пенсионная реформа в Украине

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Анастасия Горбачева