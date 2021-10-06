По словам премьера, увеличение бюджета ПФУ позволит полностью покрыть потребности в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря.

Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял решение об увеличении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год на 18,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рост пенсий должен происходить по тому графику, который был установлен правительством, без каких-либо отклонений.

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"Сегодня предлагаем увеличить ресурс Пенсионного фонда, чтобы украинские граждане вовремя и в полной мере получали пенсии и доплаты. В частности, предлагается увеличение доходной и расходной части Пенсионного фонда Украины более чем на 18 млрд грн, что позволит полностью покрыть потребности в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря", - сказал Шмыгаль.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной зарплаты до 6500 грн, поэтому минимальная пенсия составит 2600 грн.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью является обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты пенсий, для чего необходимо увеличить доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн.

Как менялись выплаты:

С 1 октября была установлена выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет.

Кроме того, с октября минимальная пенсия выросла до 2500 грн с нынешних 2400 грн.

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата – до 6500 грн с нынешних 6000 грн. Это повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

Автор: Екатерина Жирий