Латвия стала третьей страной Балтии, где заработало отделение и собственная курьерская доставка Nova Post.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в столице Латвии – Риге.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", Латвия стала третьей страной Балтии, где заработало отделение и собственная курьерская доставка Nova Post. Доставка из Украины в Латвию будет составлять от 5 суток.

Первое отделение Nova Post работает ежедневно по адресу: г. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. В отделении можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг.

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Стоимость доставки из Украины в Латвию будет составлять:

- Документы - 250 грн;

- Посылки до 2 кг - 400 грн;

- Посылки до 10 кг - 600 грн;

- Посылки до 30 кг - 1200 грн;

- Грузы от 30 до 100 кг - 40 грн за каждый килограмм.

Также для клиентов доступна курьерская доставка Nova Post на любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение компании.

Доставка или забор отправления курьером с адреса - оплачивается дополнительно + 100 грн для отправлений до 30 кг или + 250 грн за каждые 100 кг.

"Новая почта" в Европе - последние новости

В октябре "Новая почта" открыла третье отделение Nova Post в Германии. Отделение тогда заработало в немецком городе Гамбург. Всего в компании пообещали открыть до конца года еще 17 отделений в Германии.

6 октября "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в еще одной стране Европы - Словакии. Отделение Nova Post заработало по адресу: г. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. Отделение работает ежедневно.

Позже логистическая компания открыла свое первое отделение Nova Post в столице Эстонии. Доставка из Украины в Эстонию будет занимать от 5 суток.

Всего Nova Post уже открыла 68 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

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