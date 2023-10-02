В компании пообещали открыть до конца года еще 17 отделений в Германии.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в немецком городе Гамбург и уже третье отделение Nova Post в Германии.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании. Отмечается, что отделение расположено по адресу: г. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. В нем можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 100 кг с понедельника по субботу. Срок доставки в Украину составляет от 5 дней.

Кроме того, в компании пообещали, что до конца года откроют еще 17 отделений в Германии. А именно: в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дюссельдорфе, Дрездене и др.

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Также в ближайшее время планируется предоставить возможность клиентам получать посылки из Украины в почтоматы и пункты выдачи в магазинах.

"Новая почта" в Германии

В конце июня 2023 года "Новая почта" открыла свое первое отделение в Германии. В Берлине филиал Nova Post работает по адресу Charlottenstraße 79/80, 10117. Германия стала пятой страной Европейского Союза, где появились филиалы Nova Post.

В июле "Новая почта" открыла второе отделение в Германии. На этот раз в западной части Берлина в районе Шарлоттенбург. Отделение там принимает посылки и грузы до 100 кг и расположено по адресу Osnabrücker Str. 1, 10589.

Стоимость доставки из Украины в Германию: посылки до 1 кг - 250 грн; посылки до 2 кг - 400 грн; посылки до 10 кг - 600 грн; посылки до 30 кг - 1 тыс. 200 грн.

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