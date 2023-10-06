Словакия стала шестой страной Европейского Союза, где заработали отделения и курьерская доставка Nova Post.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в столице Словакии - Братиславе.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", Словакия стала шестой страной Европейского Союза, где заработали отделения и курьерская доставка Nova Post.

"Планируем продолжать развивать здесь собственную сеть, а также предоставим возможность доставки в партнерские почтоматы по всей стране", - отметил CEO Nova Post Europe Александр Лисовец.

Первое отделение Nova Post работает по адресу: г. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. В нем частные клиенты и бизнес могут получать из Украины и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает ежедневно.

Также для украинцев доступна курьерская доставка Nova Post на любой адрес по всей Словакии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение Nova Post. Доставка из Словакии в Украину - от 5 суток.

Стоимость доставки из Словакии в Украину составляет:

документы – 12 евро;

посылки до 2 кг – 15 евро;

посылки до 10 кг – 20 евро;

посылки до 30 кг – 35 евро;

посылки от 30 до 100 кг – 1,2 евро за каждый кг.

Доставка или забор курьером оплачивается дополнительно + 3 евро для отправлений до 30 кг или + 8 евро за каждый кг для отправлений от 31 до 100 кг.

В пресс-службе также напомнили, что Nova Post уже открыла 62 отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.

"Новая почта" в Европе

5 июня "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в столице Чехии. Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višovovkou 1664/29. Отделение ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до тысячи килограмм для отправки и получения.

2 октября "Новая почта" открыла свое первое отделение в немецком городе Гамбург, но в целом уже третье отделение Nova Post в Германии. В компании также пообещали открыть еще 17 отделений в Германии до конца этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: