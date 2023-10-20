Эстония стала восьмой страной Европейского Союза, где заработали отделения и курьерская доставка Nova Post.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла свое первое отделение Nova Post в столице Эстонии - Таллинне.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", Эстония стала восьмой европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post и запустила собственную курьерскую доставку. Доставка из Украины в Эстонию будет занимать от 5 суток.

"В этом году мы открываем отделения во всех странах Балтии. В марте Nova Post вышла на рынок Литвы, сегодня открываем первое отделение в Эстонии, а уже через неделю заработаем в Латвии", - отметил CEO Nova Post Europe Александр Лисовец.

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Первое отделение Nova Post открылось в Таллинне по адресу Estonia pst 7, 10412. В нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает ежедневно.

Стоимость доставки из Украины в Эстонию составит:

документы - 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг - 1200 грн;

грузы от 30 до 100 кг - 40 грн за каждый килограмм.

В пресс-службе также пояснили, что клиенты могут вызвать курьера через сайт и мобильное приложение Nova Post, чтобы произвести отправку на любой адрес по всей Эстонии. Доставка или забирание отправления курьером с адреса оплачивается дополнительно: + 100 грн для отправлений до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.

"Новая почта" в Европе - последние новости

В начале октября "Новая почта" открыла свое первое отделение в немецком городе Гамбург и в целом уже третье отделение Nova Post в Германии. Тогда же в компании пообещали открыть до конца года еще 17 отделений в Германии.

Позже "Новая почта" открыла первое отделение Nova Post в Словакии. Первое отделение Nova Post тогда заработало по адресу: г. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. В нем частные клиенты и бизнес могут получать из Украины и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг. Отделение работает ежедневно.

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