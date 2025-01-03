В компании обвинения отрицают.

Государственная "Укрпочта" при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 гривню как благотворительный взнос на нужды ВСУ в Благотворительный фонд "Киевская школа экономики". Об этом сообщила народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram.

"Отказаться от этого невозможно - взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпочты". А учредителем этого благотворительного фонда является Корпорация "Киевская школа экономики" Милованова Тимофея Сергеевича, который одновременно является Председателем правления этого благотворительного фонда", - отметила нардеп.

По ее словам, "эта схема принесет благотворительному фонду Милованова не менее 50 миллионов гривень в год", что равно количеству принятых посылок "Укрпочтой" в 2023 году.

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В свою очередь гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский ответил, что эти средства собраны на ВСУ, бомбоубежища, приюты и больницы тщательно проверяются международными аудиторами и правоохранителями. Он отметил:

"АО "Укрпочта" как компания с государственным участием не имеет права заниматься (согласно уставу) благотворительной деятельностью. Правильно или нет, но это так".

Именно поэтому, по его словам, был выбран формат сотрудничества с KSE Foundation. В фонд сразу поступают все средства, и фонд помогает в приобретении всего необходимого, берет на себя все проверки, администрирование и аудит.

Он также отметил, что компания добавила возможность добровольно донатить 1 гривню с каждой посылки.

"Донат добровольный. И так, когда вы отправите 50 миллионов посылок, мы соберем 50 миллионов гривень на ВСУ", - добавил гендиректор "Укрпочты".

"Укрпочта" - последние новости

С 1 января 2025 года национальный почтовый оператор "Укрпочта" ввел новые тарифы на доставку посылок, которые будут зависеть не от веса отправления, а исключительно от объема.

В ноябре 2024 года компания обновила требования к упаковке посылок. В частности она прекратила принимать ненадлежащим образом упакованные отправления из-за введения автоматизированных сортировочных линий.

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