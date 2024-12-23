Компания также пересмотрела стоимость части своих тарифов в сторону повышения.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 января 2025 года вводит новые "невесомые" тарифы на доставку посылок, которые будут зависеть не от веса отправления, а исключительно от объема. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Telegram.

"Впервые в истории "Укрпочты" мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Да - полностью. Поэтому у нас будут "невесомые" тарифы. Тариф будет зависеть исключительно от объема. Как это происходит у лидеров мирового рынка, таких как FedEx или UPS. Внимание - не от объемного веса, а только от объема", - отметил Смелянский.

По его словам, компания пересмотрела часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений, а остальные "остаются самыми доступными на рынке".

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"Цена фиксированная, и ее легко посчитать с нашими коробками (цены на которые будут вдвое дешевле конкурентов, а пакеты бесплатно) или своими, здесь вам надо будет только линейка", - отметил глава "Укрпочты".

Смелянский пояснил, что в новых тарифах будет заложено восемь размеров посылок. Но указывать их вес при отправлении все равно придется для контроля целостности отправления.

Он также сообщил, что эти изменения связаны с тем, что "Укрпочта" заканчивает переход на 100% сортировку посылок роботизированными линиями. Чтобы это произошло быстрее - компания переходит на стандартизированную упаковку.

"Можно ли отправить что-то нестандартное? Можно. Но надо будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправления", - добавил глава "Укрпочты".

"Укрпочта": главные новости

Ранее УНИАН сообщал, что с 11 ноября 2024 года "Укрпочта" обновила требования к упаковке посылок, в частности она прекратила принимать ненадлежащим образом упакованные отправления из-за введения автоматизированных сортировочных линий.

Компания также обнародовала свой график работы во время рождественско-новогодних праздников. Тогда сообщалось, что "Укрпочта" не будет работать 1 января 2025 года. 24 декабря учреждение будет работать до 17:00, 31 декабря - до 17:00.

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