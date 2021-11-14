Каждая пятая квартира может незначительно вырасти в цене, прогнозирует эксперт.

Усиление карантина в ряде регионов Украины уже отразилось на рынке вторичного жилья, в ближайшее время в крупнейших городах Украины спрос может снизиться на 17-20%.

Об этом в комментарии сайту UBR.ua рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

По его данным, с середины сентября и в октябре наблюдается сокращение количества потенциальных покупателей на 10-15%. Менее всего это снижение наблюдается в спросе на квартиры до 50 квадратных метров в домах советской застройки - до 5-7%.

"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших облцентрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. У 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. В 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен - до 3% - прогнозируется лишь у 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", - рассказал эксперт.

Читайте такжеКвартирный вопрос. Сколько сейчас стоит жилье и что дальше будет с ценамиПосле завершения действия ограничений Пита прогнозирует постепенный возврат покупателей на "вторичку". Для рынка первичного жилья у него другой прогноз.

"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полной реализации отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок для экономически обоснованного роста цен сейчас нет - стоимость 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", - говорит глава АСНУ.

Ранее Пита заявлял, что в Украине на период отопительного сезона может подешеветь аренда жилья в пределах 10%.

Автор: Юрий Годован