Текущая цена компании может составлять от 40 до 80 миллионов долларов.

Антимонопольный комитет (АМКУ) получил заявку от крупнейшей телекоммуникационной компании Украины "Киевстар" на покупку сервиса такси Uklon.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Согласно ответу АМКУ на запрос издания, в декабре 2024 года в Антимонопольный комитет поступили заявления от "Киевстар" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD.

Видео дня

Отмечается, что Антимонопольный комитет получил заявку о предоставлении разрешения "Киевстар" на приобретение контроля (через ООО "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Украина", обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе, отмечается в ответе. Заявки находятся на рассмотрении АМКУ.

Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составлять 40-80 млн долларов.

Последние новости украинских компаний

В течение 2024 года более 340 тысяч украинцев сменили мобильного оператора с сохранением номера телефона. Больше всего людей тогда "сбежало" из "Киевстара" - чуть более 207 тысяч номеров было перенесено от "Киевстара". В то же время перешли в "Киевстар" от других операторов всего более 16 тысяч абонентов.

Согласно исследованию веб-портала об IT-отрасли Украины DOU, в 2024 году компания Uklon была среди компаний в Украине, которые нанимали к себе ИТ-новичков без опыта работы или с опытом менее года.

Вас также могут заинтересовать новости: