Антимонопольный комитет (АМКУ) получил заявку от крупнейшей телекоммуникационной компании Украины "Киевстар" на покупку сервиса такси Uklon.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Согласно ответу АМКУ на запрос издания, в декабре 2024 года в Антимонопольный комитет поступили заявления от "Киевстар" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD.
Отмечается, что Антимонопольный комитет получил заявку о предоставлении разрешения "Киевстар" на приобретение контроля (через ООО "Уклон Корпорейт") над активами "Уклон Украина", обеспечивающими осуществление деятельности по райд-хейлингу, доставке и онлайн-рекламе, отмечается в ответе. Заявки находятся на рассмотрении АМКУ.
Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составлять 40-80 млн долларов.
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В течение 2024 года более 340 тысяч украинцев сменили мобильного оператора с сохранением номера телефона. Больше всего людей тогда "сбежало" из "Киевстара" - чуть более 207 тысяч номеров было перенесено от "Киевстара". В то же время перешли в "Киевстар" от других операторов всего более 16 тысяч абонентов.
Согласно исследованию веб-портала об IT-отрасли Украины DOU, в 2024 году компания Uklon была среди компаний в Украине, которые нанимали к себе ИТ-новичков без опыта работы или с опытом менее года.