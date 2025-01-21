На трудоустройство украинцы тратят в среднем 3-6 месяцев.

Подавляющее большинство компаний в 2024 году было сориентировано на сохранении команды в полном объеме, о чем говорят 68,5% опрошенных работодателей. Однако среди рядовых украинцев распространяется страх остаться без работы.

Согласно переданному УНИАН исследованию "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год" компании GRC.ua, в 2025 году бизнес имеет планы сохранить команду в полном объеме (52%) или расширить штат сотрудников (22%). Однако сейчас каждый пятый украинец (22%) предполагает, что его могут сократить.

"В 2024 году бизнес продолжил свое восстановление после кризиса, вызванного началом полномасштабной войны. О продолжении работы в полном объеме говорят 86% компаний. Это на 6% больше, чем год назад. Еще 12% компаний работают частично, но планируют возобновить работу", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что подавляющее большинство организаций (88%) в прошедшем году осуществляло набор персонала. Из них 59% компаний нанимала работников на все направления бизнеса. Эта тенденция может сохраниться и в следующем году. О планах нанимать персонал в 2025 году высказались 92% организаций.

Однако сотрудники настроены не так позитивно. За год увеличилось количество тех специалистов, кто боится сокращений в компании в ближайшие полгода. Это озвучил каждый пятый специалист (22%) в противовес прошлогодним показателям, когда боялись сокращений 17% опрошенных работников.

"Несмотря на то, что работодатели единогласно заявляют о дефиците кадров и проблемах с закрытием вакансий, соискатели по-прежнему сталкиваются с большим перечнем проблем при трудоустройстве. Срок работы остался неизменным. На трудоустройство украинцы тратят в среднем 3-6 месяцев", - говорят аналитики GRC.ua.

Самая частая проблема, с которой сталкиваются специалисты при поиске работы, это невозможность найти вариант с достойным размером оплаты, об этом сказали 45% респондентов. Каждый пятый соискатель (21%) пожаловался на то, что произошло уменьшение количества вакансий в его профессии. Каждый десятый респондент отметил, что в городе или стране, где они сейчас проживают, нет работы, которая могла бы их заинтересовать.

Не почувствовали никаких негативных изменений в процессе поиска работы и трудоустройстве 22% опрошенных специалистов.

Новости рынка труда

Ранее УНИАН писал, что уровень официальной безработицы в Украине сократился. За последний год этот показатель достиг исторического минимума. По данным Национального банка Украины, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, из них 75,8 тысячи - женщины. Год назад было зарегистрировано всего 96,1 тысячи безработных.

В 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5%. По данным исследования "OLX Работа", медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США).

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