В декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи.

Уровень официальной безработицы в Украине сократился. За последний год этот показатель достиг исторического минимума.

Национальный банк Украины опубликовал данные, согласно которым в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, из них 75,8 тысячи - женщины.

Отмечается, что год назад было зарегистрировано всего 96,1 тысячи безработных.

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При этом указано, что потребность работодателей в работниках замещения вакантных рабочих мест составляет 46,7 тысячи, что выше, чем год назад, когда этот показатель составил 32,4 тысячи.

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Согласно исследованию Work.ua, в декабре количество вакансий на сайте по поиску работы уменьшилось на 19%. Единственной категорией, которую не коснулась эта тенденция, стала "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны Украины.

При этом данные исследования "OLX Работа" свидетельствуют о том, что в 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5%.

Отмечается, что во Львове количество вакансий по сравнению с 2023 годом снизилось на 10%, а количество отзывов выросло - на 11%. Вместе с тем в Киеве объявлений о работе стало больше на 19%, но отзывов стало меньше на 6%. В Днепре выросло как количество вакансий (6%), так и откликов соискателей (8%).

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