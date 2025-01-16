В 2024 году существенно возросло предложение удаленной работы.

В 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа".

"В 2024 году количество предложений о работе на портале "OLX" Работа выросло на 6%, если сравнивать с 2023 годом, при этом количество откликов соискателей выросло на 4%. Среди крупнейших городов ситуация кардинально разная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Львове количество вакансий по сравнению с 2023 годом снизилось на 10%, а количество отзывов выросло - на 11%. Вместе с тем в Киеве объявлений о работе стало больше на 19%, но отзывов стало меньше на 6%. В Днепре выросло как количество вакансий (6%), так и откликов соискателей (8%).

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Существенно выросло предложение удаленной работы. Количество объявлений по сравнению с 2023 годом выросло на 31%. Медианная зарплата также изменилась и составляет 19 100 грн (+16% за год). Спрос при этом несколько снизился - -3% по сравнению с 2023 годом.

Самые популярные вакансии и аутсайдеры

Наиболее популярными среди соискателей стали профессии:

менеджер интернет-магазина;

упаковщик на производстве;

копирайтер;

комплектовщик;

сторож.

Труднее всего закрыть вакансии:

аудитора;

фармацевта;

автоэлектрика;

конструктора;

стоматолога.

По данным "OLX Работа", медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США). За год зарплата выросла на 12,5%. По данным Госстата, годовая инфляция в Украине по состоянию на начало декабря составила 11,2%.

"В 2021 году средняя зарплата в Украине по состоянию на декабрь составляла 17 453 грн. По тогдашнему курсу это равнялось 641 долл. США. Таким образом, с 2021 года в гривнах зарплата выросла на 13%, а в долларах уменьшилась на 25%", сообщили аналитики.

За год больше всего выросла медианная зарплата у дизайнеров (+64%), SMM-менеджеров (+62%), мастеров по ремонту компьютерной техники (+56%), электриков (+50%) и монтажников (+48%).

Больше всего (-10%) потеряли фасадчики. Уменьшилась также зарплата у сторожей (-8%), репетиторов (-5%), сборщиков мебели (-4%) и рихтовщиков (-4%) и рихтовщиков (-4%).

Новости рынка труда - последние новости

Согласно исследованию Work.ua, в декабре количество вакансий на сайте по поиску работы уменьшилось на 19%. Единственной категорией, которую не коснулась эта тенденция, стала "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны Украины.

Среди украинских айтишников более четверти (27%) имеют дополнительные проекты, кроме основной работы в ИТ. Об этом говорится в результатах опроса веб-портала об IT-отрасли Украины DOU.

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