Глава Кремля признал, что рост ВВП страны в текущем году будет ниже прошлогоднего показателя.

Владимир Путин заявил, что российская экономика неизбежно будет охлаждаться. При этом он указал, что Центральный банк должен сделать этот процесс плавным, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере".

"Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно. То, что это неизбежно (охлаждение экономики, - УНИАН), понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы и на практике все было как задумано - чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Тихонечко чтобы все было", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, "нужно сделать так, чтобы обрушения, излишней заморозки не было". Он считает, что рост экономики России в текущем году, согласно прогнозам, может составить 2-2,5%, а в 2024 году этот показатель был на уровне 4,1%.

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"Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится," – заявил российский диктатор.

Экономика России - последние новости

Издание Bloomberg сообщали, что экономика России трещит по швам. Отмечается, что президент США Дональд Трамп может нанести решающий удар.

Кроме того, издание Financial Times писало, что военная экономика РФ - это карточный домик. Финансовая основа политики российского диктатора Владимира Путина выглядят все более хрупкой. Высокопоставленные представители правящей элиты России уже публично выражают беспокойство.

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