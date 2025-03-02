Россия тратит огромные средства на продолжение войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп начал миссию по перезагрузке отношений с Россией, пообещав, что российский диктатор Владимир Путин будет соблюдать условия мирного соглашения, в случае его подписания. Тем не менее экономика РФ напрямую зависит от войны в Украине, пишет The Telegraph.

Отмечается, что российская экономика сильно пострадала из-за полномасштабного вторжения в Украину, на которое Москве приходится тратить огромные суммы денег. Ситуацию усугубляют западные санкции, нехватка рабочей силы, высокая инфляция и рекордные процентные ставки.

В издании подчеркнули, что парадокс заключается в том, что единственным двигателем роста российской экономики в это же время остается продолжение боевых действий. Более того, националистическая антизападная пропаганда стала основой власти Путина, из-за чего он не собирается завершать войну.

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"Путин не хочет мира и не собирается мириться. Он наслаждается войной. Это ужасно. Но он не хочет прекращать войну", - сказал журналистам профессор Массачусетского технологического института и экс-главный экономист МВФ Саймон Джонсон.

Трамп уверен в том, что налаживание экономических связей с Украиной будет достаточным для сдерживания будущего конфликта. Тем не менее Джонсон считает, что мирное соглашение не заставит Путина отказаться от своих империалистических амбиций.

"Трамп сильно обманывает Путина. Трамп хочет быстрой победы. Он хочет триумфа и шоу, и Путин собирается ему подыграть. Его разыгрывают", - объяснил он.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр поделился, что военная экономика сейчас составляет от 8% до 10% ВВП России.

"Для страны, которая ведет войну не на своей территории, это очень много. Военная промышленность стала главной движущей силой российской экономики", - добавил он.

В издании отметили, что сейчас кажется, что расходы на войну способствуют росту экономики РФ. По данным МВФ, в 2024 году реальный ВВП России вырос на 3,6%, что более чем в три раза превышает рост, который наблюдался в Великобритании в прошлом году.

Проблема для россиян заключается в том, что из-за боевых действий процветает только оборонная сфера бизнеса, подчеркнули в издании.

"Обрабатывающая промышленность, в которую входит оборонная, была единственным сектором, показавшим рост в 2024 году", - рассказала научный сотрудник Российского евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко.

В издании поделились, что Россия удвоила производство бронетехники, а некоторые производители боеприпасов увеличили масштабы производства в пять раз. За первые девять месяцев 2024 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 7,6 %.

"Потребительские расходы обусловлены увеличением зарплат военнослужащим или даже выплатами пострадавшим", - объяснила сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Агния Григас.

В связи с этим Кремль не собирается готовиться к миру, а только усиливает свою военную машину, добавили в издании. В своем осеннем бюджете правительство РФ повысило прогнозы военных расходов и сократило номинальные расходы на социальную политику.

"Военные расходы стали превращаться в некую "черную дыру"", - прокомментировал научный сотрудник Гарвардского центра Дэвиса по изучению России и Евразии Андрей Яковлев.

Александр Коляндр считает, что устранение государственного двигателя военных расходов ввергнет Россию в экономическую стагнацию такого масштаба, какой не наблюдался с 1980-х годов.

"Они будут продолжать тратить на военное производство не только для пополнения арсенала, но и для того, чтобы удержать экономику от сползания в рецессию", - заявил сотрудник Центра анализа европейской политики.

Саймон Джонсон заверил, что российская экономика без войны станет просто российской экономикой, которая готовится к войне.

"Называете ли вы это войной или миром, это не имеет значения. Это все равно милитаризованная экономика, финансируемая за счет нефти", - объяснил он.

Экономика России - другие новости

Ранее в Bloomberg сообщали, что экономика России трещит по швам. Отмечается, что президент США Дональд Трамп может нанести решающий удар.

Кроме того, в Financial Times писали, что военная экономика России - это карточный домик. Финансовая основа политики российского диктатора Владимира Путина выглядят все более хрупкой.

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