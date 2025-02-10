Худшее, что могут сделать США и Европа, - это развязать торговую войну.

Кремль убежден и пытается убедить других, что все "тузы" для победы в Украине в его руках. У Москвы больше живой силы и боеприпасов, более крупная оружейная промышленность и преимущество во времени, но это лишь видимость.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион отметил, что если у Владимира Путина действительно есть время для переговоров, он может торговаться с позиции силы, зная, что Украина в конце концов уступит его требованиям.

Однако реальность такова, что Россия слабее, чем Путину хотелось бы верить, и именно президент США Дональд Трамп может позволить себе давить за столом переговоров. Потому что некоторые из "козырных карт" Кремля либо зависят от выбора Запада, либо оспариваются Украиной, либо иллюзорны.

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Угрозы Путина нанести ядерный удар относятся к последней категории и служат прекрасным примером того, насколько эффективным может быть блеф, когда в него верят. Российская экономика также переходит в эту группу.

Стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и конфискации активов оказалась неожиданностью. Вместо того чтобы рухнуть, экономика выросла, благодаря не только обходу санкций, но и центральному банку, а также масштабным официальным и неофициальным налоговым стимулам для военных действий.

Даже сейчас нет никаких признаков кризиса, но произошел резкий поворот к худшему сценарию, что создает возможности для дополнительного давления. Этот шанс необходимо использовать, но не как альтернативу мирному урегулированию, а для того, чтобы сделать его возможным.

В докладе, опубликованном 23 января, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), утверждает, что, несмотря на высокие показатели общего роста, часть экономики РФ, не связанная с обороной, находится в состоянии стагнации с середины 2023 года. Инвестиции и потребление домохозяйств перестали расти, поскольку центробанк поднял ключевую процентную ставку до 21%, чтобы бороться с инфляцией.

Пока это вполне приемлемо для экономики военного времени. Опасность заключается в объеме кредитов, которые влили в оборонную промышленность, причем большая их часть была взята по переменным ставкам. Согласно отчету, кредитный кризис начался в ноябре-декабре. Банки пытаются всячески скрывать сложную ситуацию, незаметно проводя реструктуризацию безнадежных долгов.

Крейг Кеннеди, бывший американский банкир, считает, что ситуация еще хуже. Он отметил, что с 2022 года корпоративный долг вырос на 36,6 триллиона рублей или более чем на 70%. Значительная часть этого долга - результат льготных кредитов, которые банки выдавали оборонным подрядчикам. Данная ситуация наносит ущерб передаточному механизму, на который полагается центробанк, чтобы сдерживать инфляцию.

Дело не в том, что экономика вот-вот рухнет, сказал Кеннеди, а в том, что чем дольше Россия будет полагаться на государственные внебюджетные кредиты для финансирования войны, тем выше риск дефолта по кредиту, который может выйти из-под контроля. Это означает, что у Путина нет столько времени для войны против Украины, как бы он хотел.

Худшее, что могут сделать США и Европа, - это укрепить позицию Путина в преддверии переговоров, развязав торговую войну, которая разделит и ослабит Запад, сократив помощь Украине или ослабив экономическое давление на Россию в обмен на предварительное прекращение огня, которое Путин не намерен соблюдать.

Экономика России - последние новости

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в российской экономике появляются трещины. Она призвала Запад усиливать санкции против РФ, чтобы предоставить Украине лучшее положение для заключения мирного соглашения.

При этом издание The Telegraph писало, что стоимость заимствований и процентные ставки в России выросли до болезненного уровня. Это оказывает давление на местные компании.

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