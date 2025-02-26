Одобренное правительством соглашение, вероятно, еще не является финальной договоренностью, и может в дальнейшем измениться.

Украина и США достигли согласия по условиям соглашения о полезных ископаемых, но стоит понимать, что документ не окончательным и еще может измениться. Об этом в комментарии УНИАН заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Как я понимаю, переговоры продолжаются. Но если опираться на доступные публикации, соглашение значительно трансформировалось и стало более приемлемым для Украины", - отмечает он.

Шевчишин акцентировал, что в документе расписано, как Украина будет вносить свою долю в совместный фонд, но остается непонятным, как Америка будет вносить свою долю.

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"Это будут [зачислены] уже потраченные средства, которые были предоставлены грантами и военной помощью, или это будут средства из замороженных российских активов, или это будут другие ресурсы - пока неизвестно", - отмечает аналитик.

Соглашение об украинских ресурсах: последние новости

Как писал УНИАН, Кабмин одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о создании фонда восстановления Украины. Фонд будет совместной собственностью и совместно будет управляться правительствами обеих наших стран.

Украинские недра и ресурсы остаются украинскими и не переходят в собственность США. Но Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений

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