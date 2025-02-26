Как отметил Зеленский, важно, чтобы помощь Америки не была остановлена.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и подписание рамочного соглашения о недрах с США 28 февраля.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам в Telegram.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - подчеркнул Зеленский.

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Что еще известно о визите в США и соглашении о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня, 27 февраля, одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США.

В будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций. В частности, Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран. Также украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Зеленский заявил, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает.

В то же время, Трамп ясно дал понять, что не поддерживает стремление Украины вступить в НАТО как способ закончить войну.

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