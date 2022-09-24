До войны Украина экспортировала 45% металлопродукции в ЕС, отметил эксперт Станислав Зинченко.

Украинская металлургия оказалась в критическом положении из-за заблокированных портов. Это не позволяет диверсифицировать экспорт металлопродукции.

Об этом заявил директор ГМК-Центр Станислав Зинченко.

По его словам, на положение украинской металлургии нужно смотреть шире - в комплексе с положением ГМК в Евросоюзе, ведь до войны Украина экспортировала именно в ЕС 45% своей продукции.

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"Еврорынок – наш основной клиент. Сейчас, из-за энергетических, геополитических и циклично-производственных причин металлургия в Евросоюзе также сократилась на 10%, она продолжает каждый день закрывать предприятия. Раньше, имея доступ к морским портам, мы могли поставлять руду, металлопрокат и т. д. в 120-150 стран мира. Сейчас такой возможности диверсифицировать экспорт нет. Он ограничен пропускной способностью УЗ. При этом внутренний спрос на стальную продукцию упал на 80-90%", - отметил эксперт.

Напомним, Украина подписала так называемое Зерновое соглашение, которым был разблокирован экспорт украинского зерна. Это позволило остановить падение национальной валюты. Для дальнейшего укрепления гривни и стабилизации украинской экономики необходимо срочно разблокировать порты для экспорта металла и руды. Украина ранее уже призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

АО "Укрзализныця" в августе 2022 года сократила экспортные перевозки железной и марганцевой руды на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем (до 1,4 млн т.), черных металлов на 11% по сравнению с предыдущим месяцем (до 275 тыс. т.). По сравнению с августом 2021 года перевозки руды сократились в 2,5 раза, металлопродукции - в 5,2 раза.