Увеличение экспорта украинских товаров позволит усилить экономику и поддержать национальную валюту. Этого можно достичь разблокировкой портов и расширением зернового соглашения на металл и руду.

Об этом заявил инвестиционный банкир и экономический эксперт Сергей Фурса в интервью "Курбанова LIVE".

По его словам, на сегодня нет предпосылок для укрепления курса гривни, ведь давление на национальную валюту беспрецедентное. "Давление будет. А дальше уже вопрос скорости. Удастся ли Нацбанку сдержать падение благодаря экспорту зерновых, благодаря тому, что иностранные партнеры будут давать нам миллиарды и миллиарды, благодаря тому, что откроются дополнительные возможности экспортировать металл и руду. Это дополнительные экспортные поступления. Это все может замедлить падение гривни", - отметил он.

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Сейчас Россия пытается возобновить экспорт аммиака, который возможен только через трубопровод по территории Украины. По мнению Сергея Фурсы, это может быть частью сделки по расширению зернового соглашения на экспорт металла и руды.

"С точки зрения экономики, мы говорим – хорошо, мы пустим твой (русский) аммиак, если зерновая сделка будет расширена, и мы будем в рамках этой сделки также экспортировать руду и металл, для того чтобы значительно увеличить мощность украинской экономики. Если мы посмотрим, что Россия выиграет от аммиака, и что мы выиграем от руды и металла – мы выиграем гораздо больше. И поэтому в рамках войны на истощение для нас это будет очень правильный шаг", - сказал он.

Напомним, Украина подписала так называемое Зерновое соглашение, которым был разблокирован экспорт украинского зерна. Это позволило остановить падение национальной валюты. Для дальнейшего укрепления гривни и стабилизации украинской экономики необходимо срочно разблокировать порты для экспорта металла и руды. Украина ранее уже призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

Параллельно ООН призывает Россию и Украину возобновить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса для экспорта аммиака через Черное море в рамках зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Гутерреш убежден, что это создаст условия для продолжения программы, "особенно если эта программа будет разработана таким образом, что принесет пользу обеим странам".