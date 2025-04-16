Также ИИ может существенно повлиять на прибыль некоторых компаний.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы жизни человека – от обучения до работы. И уже в ближайшей перспективе он начнет вытеснять людей из ряда профессий. Один из технологических инвесторов не верит в тезис о том, что искусственный интеллект повышает производительность труда.

Генеральный партнер венчурной компании Benchmark Виктор Лазарте говорит, что искусственный интеллект полностью заменит людей, и особенно беспокоиться из-за этого должны юристы и рекрутеры, пишет Business Insider. В эпизоде подкаста "Twenty Minute VC" он посоветовал студентам юридических факультетов подумать о том, что они смогут делать через три года, чего не сможет ИИ.

"Таких вещей будет не так уж и много", – акцентировал Лазарте. Молодые юристы часто выполняют черновую работу, а юридическая технологическая индустрия гудит о том, как ИИ может сократить объем такой рутинной работы.

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Тодд Итами, юрист крупной юридической фирмы Covington & Burling, советует коллегам научиться использовать искусственный интеллект, что по его словам является "обязательным условием" для успеха.

Кроме того, по словам Лазарте, вскоре модели ИИ могут потеснить рекрутеров, ведь будут лучше и эффективнее людей проводить собеседования с кандидатами.

HR и рекрутинговые команды все чаще используют инструменты искусственного интеллекта на разных этапах процесса найма – от просмотра резюме до формирования шортлистов кандидатов на определенные должности. Технологические лидеры прогнозируют, что эти инструменты ускорят процесс найма для HR-работников и даже могут оказаться полезными для соискателей работы.

По мнению Лазарте, искусственный интеллект также принесет компаниям сверхприбыли. Благодаря сокращению расходов и росту производительности, фирмы станут более ценными, но и гораздо меньшими.

"У вас будут компании стоимостью триллионы долларов, которые будут создаваться очень маленькими командами. Люди, которые владеют акциями, станут богаче, основатели станут намного богаче", – пояснил он.

В то же время Лазарте уверен, что это может оказаться палкой о двух концах. По его словам, предприятия на основе ИИ могут создать огромную ценность для общества, но есть и угроза углубления неравенства.

При этом инвестор не думает, что влияние искусственного интеллекта ограничится только офисом.

"Довольно скоро у нас будет приложение, которое просто скажет нам, что делать целый день – и нам это понравится. Мы будем слушаться машин", – резюмировал Лазарте.

Какие профессии теряют актуальность

Прогнозируется, что ИИ в ближайшие 5 лет заменит людей в ряде сфер. В частности, ожидается, что роботы придут на замену продавцам, упаковщикам, товароведам, уборщикам и тому подобное.

Под угрозой также такие профессии, как переводчик, финансист, риелтор и т.д.

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