Зеленский обновил состав Национального инвестсовета
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте такжеВ Нацбанке появился новый комитет
В состав совета вошли:
- президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Республика Корея) Си-Бо Джу (по согласию);
- главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Мурат Эркан (по согласию);
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
- глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко (по согласию).
Из состава совета вышли:
- экс-глава НБУ Яков Смолий;
- экс-министр финансов, внештатный советник главы Офиса президента Игорь Уманский;
- глава правления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча;
- генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation Ким Янг-Санг.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что такое инвестиционный совет
Национальный инвестиционный совет Украины - это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.
Чем занимается совет
Как указано на сайте президента, основные задачи совета следующие:
- разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины с учетом лучших международных практик;
- содействие формированию основных направлений госполитики по улучшению инвестиционного климата в Украине;
- наработки предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики страны;
- изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.
Хронология событий
Украина взяла на себя обязательство принять закон о привлечении инвестиций до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно приняла его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.
Ранее, 17 октября 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.
19 декабря 2019 года Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram