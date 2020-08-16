Зеленский обновил состав Национального инвестсовета

Основная задача совета - формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины с учетом лучших международных практик.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В состав совета вошли:

президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Республика Корея) Си-Бо Джу (по согласию);

главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Мурат Эркан (по согласию);

министр финансов Украины Сергей Марченко;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;

глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко (по согласию).

Из состава совета вышли:

экс-глава НБУ Яков Смолий;

экс-министр финансов, внештатный советник главы Офиса президента Игорь Уманский;

глава правления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча;

генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation Ким Янг-Санг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что такое инвестиционный совет

Национальный инвестиционный совет Украины - это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Чем занимается совет

Как указано на сайте президента, основные задачи совета следующие:

разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины с учетом лучших международных практик;

содействие формированию основных направлений госполитики по улучшению инвестиционного климата в Украине;

наработки предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики страны;

изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.

Хронология событий

Украина взяла на себя обязательство принять закон о привлечении инвестиций до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно приняла его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.

Ранее, 17 октября 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

19 декабря 2019 года Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций.

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Автор: Елена Коваленко