Рада одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что отечественный рынок ценных бумаг недоразвит, в частности, из-за того, что Украина не использует известные во всем мире финансовые инструменты, среди которых деривативы.

Верховная Рада Украины одобрила законопроект об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов на украинском рынке капитала, который направлен на развитие финансовой инфраструктуры, внедрение финансовых посредников, а также создание условий для европейских правил работы.

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За принятие соответствующего законопроекта (№2284) в первом чтении проголосовали 244 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя вышеуказанный законопроект в Раде, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что отечественный рынок ценных бумаг недоразвит, в частности, из-за того, что Украина не использует известные во всем мире финансовые инструменты, среди которых деривативы.

"В Украине есть около 600 товарных бирж, но нет единого товарного индекса, то есть объективной цены на товар, который бы использовался в нашей стране. Мы не используем известные во всем мире инструменты, имеющие название деривативы, наш рынок ценных бумаг недоразвит, это наша неспособность продуцировать капитал. Этот законопроект урегулирует эту ситуацию и имплементирует к национальному законодательству ключевые директивы ЕС, которые регулируют эту деятельность", - сказал Гетманцев.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью документа является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования организованных товарных рынков, в частности обеспечение унифицированного подхода к организации торговли активами, допущенными к торговле на таких рынках.

В то же время, законопроект не предусматривает регулирование деятельности участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) и операций, которые осуществляются с товарами вне организованного рынка.

Законопроектом также расширен перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введение нового вида ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов был зарегистрирован в Раде 17 октября.