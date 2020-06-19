Рада приняла закон о развитии рынка капитала в Украине

Целью документа является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования организованных товарных рынков.

Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов на украинском рынке капитала, который направлен на развитие финансовой инфраструктуры, внедрение финансовых посредников, а также создание условий для европейских правил работы.

Читайте такжеАмнистию капиталов необходимо ввести с 1 января 2021 года - Гетманцев

За принятие соответствующего законопроекта (№2284) в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью документа является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования организованных товарных рынков, в частности обеспечение унифицированного подхода к организации торговли активами, допущенными к торговле на таких рынках.

В то же время, законопроект не предусматривает регулирование деятельности участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) и операций, которые осуществляются с товарами вне организованного рынка.

Законопроектом также расширен перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введение нового вида ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов был зарегистрирован в Раде 17 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram