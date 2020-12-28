Группа компаний DIM стала лучшим девелопером столицы и получила награду "Выбор года 2020".

Среди достижений группы компаний DIM появилась еще одна награда - "Выбор года 2020" в номинации Лучший девелопер в г. Киеве. Эта награда в очередной раз подчеркивает надежность застройщика и неизменное качество его проектов, заметно отличающихся на строительном рынке Киева.

По словам организаторов премии, 2020 – это год испытаний и настоящих сражений. В этот турбулентный год победителями конкурса потребительских предпочтений "Выбор года" стали настоящие Лидеры. Компании, которые сумели не потерять связь со своим потребителем, которые задают стандарты в индустрии, отвечающих требованиям времени, работают на результат и искренне заботятся о каждом потребителе.

"Этот год действительно стал переломным для всего мира и только сильнейшие смогли удержать свои позиции. С гордостью могу сказать, что группа компаний DIM не только удержалась, но и приумножила свои достижения. Работа на наших строительных площадках не останавливалась ни на день, а вся команда работала над тем, чтобы как можно больше семей получили собственный уютный дом", - рассказывает управляющий партнер и соучредитель компании Александр Насиковский.

"Выбор года" - это высокая награда, которую безошибочно узнают миллионы украинцев. Это символ доверия потребителей и убедительное доказательство профессионализма команды.

Сейчас в портфеле компании 9 жилых комплексов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию – ЖК А52 и ЖК "Автограф" в Киеве, а также ЖК "Фамильный" и ЖК "Соборный" в пригороде столицы. Еще пять жилых комплексов находится на разных этапах строительства – это ЖК А136, ЖК "Новый Автограф", ЖК "Метрополис", ЖК Lucky Land и ЖК Park Lake City.

Напомним, что в этом году группа компаний DIM также получила награду "Инновационный девелопер года", а жилой комплекс А136 - "Проект будущего" на церемонии награждения Ibuild от Украинского клуба недвижимости.

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Автор: УНИАН