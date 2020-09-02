В новом рейтинге Украина поднялась на 2 ступени, заняв 45-е место.

Украина в новом рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" улучшила свой прошлогодний результат, поднявшись на 2 ступени, и заняла 45-е место.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего", - цитирует пресс-служба министра развития экономики Игоря Петрашко.

Соседи Украины по рейтингу

Отмечается, что в глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.

Что этому предшествовало

Украина опустилась на четыре позиции в рейтинге инновационных стран мира.

В 2019 году наша страна заняла 47-е место после 43-го годом ранее.

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Автор: Максим Удочкин