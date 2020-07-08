Кабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития
Кабинет министров Украины поддержал постановление о создании Межотраслевого совета по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Совет будет создан как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров.
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Планируется, что данный совет будет обеспечивать:
- координацию действий по формированию, исполнению и реализации программ и проектов (задач) цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- площадку для разработки отраслевых концепций и программ цифрового развития органов исполнительной власти и местного самоуправления;
- подготовку предложений и рекомендаций по эффективному использованию государственных финансов во время выполнения и реализации программ цифровых трансформаций и цифровизации.
В Минцифры добавили, что совет также будет способствовать ускорению процессов цифровой трансформации органов исполнительной власти, переводу государственных услуг в электронную форму и преодолению коррупции.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.
1 июля 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.
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