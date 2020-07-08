Кабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития

Совет будет способствовать переводу государственных услуг в электронную форму.

Кабинет министров Украины поддержал постановление о создании Межотраслевого совета по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Совет будет создан как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров.

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Планируется, что данный совет будет обеспечивать:

координацию действий по формированию, исполнению и реализации программ и проектов (задач) цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

площадку для разработки отраслевых концепций и программ цифрового развития органов исполнительной власти и местного самоуправления;

подготовку предложений и рекомендаций по эффективному использованию государственных финансов во время выполнения и реализации программ цифровых трансформаций и цифровизации.

В Минцифры добавили, что совет также будет способствовать ускорению процессов цифровой трансформации органов исполнительной власти, переводу государственных услуг в электронную форму и преодолению коррупции.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.

1 июля 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.

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