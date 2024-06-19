Теперь для чешских клиентов доступны отделения "Новой почты" в пяти городах.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла сразу два новых отделения Nova Post в чешских городах Пльзень и Пардубице.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь для клиентов в Чехии доступны отделения "Новой почты" в пяти городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

Отмечается, что в новых отделениях пользователи могут получить и отправить посылки весом до 30 кг в или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделения "Новой почты" (пока кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).

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Отделение в г. Пльзень работает по адресу Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице - по адресу: Sladkovského 458, 530 02. Оба отделения открыты с понедельника по субботу.

Срок доставки из Украины - от 5 рабочих дней. Также клиенты могут заказать доставку курьером на любой адрес в Пльзене или Пардубице. Доставка курьером оплачивается дополнительно.

В целом "Новая почта" уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно - Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.

"Новая почта" - последние новости

24 мая сообщалось, что "Новая почта" начала доставлять посылки, документы и грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post. Кроме пока Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства.

13 июня компания запустила новую услугу упаковки посылки курьером во время отправки из дома или офиса. Заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

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