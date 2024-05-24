Услуга доступна во всех странах, где присутствуют отделения Nova Post.

Логистическая компания "Новая почта" начала доставлять посылки, документы или грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post, сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что услуга доступна во всех странах, где присутствуют отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства. Срок доставки между странами – от 2-х дней. Между странами Европы Nova Post доставляет в отделение, на адрес, в почтомат или в пункт выдачи посылок. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами.

"На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых (около 440 грн, – УНИАН), а в Испанию – 65 злотых (более 660 грн, – УНИАН). Плюс 10 злотых (около 102 грн, – УНИАН) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки на адрес курьером", – говорится в сообщении.

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Для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечень запрещенных к перевозке товаров надо:

посетить сайт;

выбрать страну, из которой будет происходить отправка;

перейти в раздел Международная доставка;

выбрать раздел Отправить в другие страны.

"Новая почта" в Европе

30 апреля сообщалось, что "Новая почта" вышла на рынок Испании. Срок доставки из Украины составляет от 8 дней.

13 мая "Новая почта" вышла на рынок Великобритании. Так, эта страна стала 13 европейской страной, где работают отделения Nova Post. Тогда открылось два представительства и было запущено курьерскую доставку. Срок доставки из Украины в Великобританию составляет от 5 дней.

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