Логистическая компания "Новая почта" начала доставлять посылки, документы или грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post, сообщает пресс-служба "Новой почты".
Отмечается, что услуга доступна во всех странах, где присутствуют отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства. Срок доставки между странами – от 2-х дней. Между странами Европы Nova Post доставляет в отделение, на адрес, в почтомат или в пункт выдачи посылок. Стоимость доставки зависит от веса отправления и расстояния между странами.
"На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых (около 440 грн, – УНИАН), а в Испанию – 65 злотых (более 660 грн, – УНИАН). Плюс 10 злотых (около 102 грн, – УНИАН) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки на адрес курьером", – говорится в сообщении.
Для получения дополнительной информации о тарифах, доставке между странами Европы или перечень запрещенных к перевозке товаров надо:
- посетить сайт;
- выбрать страну, из которой будет происходить отправка;
- перейти в раздел Международная доставка;
- выбрать раздел Отправить в другие страны.
"Новая почта" в Европе
30 апреля сообщалось, что "Новая почта" вышла на рынок Испании. Срок доставки из Украины составляет от 8 дней.
13 мая "Новая почта" вышла на рынок Великобритании. Так, эта страна стала 13 европейской страной, где работают отделения Nova Post. Тогда открылось два представительства и было запущено курьерскую доставку. Срок доставки из Украины в Великобританию составляет от 5 дней.