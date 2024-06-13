Заказать новую услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

Логистическая компания "Новая почта" запустила новую услугу - упаковка посылки курьером во время отправки из дома или офиса, сообщает пресс-служба.

"Отныне, отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своего отправления. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.

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Для заказа через приложение нужно:

при оформлении отправления выбрать размер коробки - малая, средняя или большая;

нажать плашку "упаковать";

нажать плашку "хрупкая посылка", если отправление хрупкое;

отдать посылку курьеру - он сам упакует.

Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки:

конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг - бесплатно;

маленькая коробка (до 2 кг) - 10 грн;

средняя (до 10 кг) - 30 грн;

большая (до 30 кг) - 70 грн;

пузырек для хрупких отправлений - 15 грн

"Новая почта" - последние новости

24 мая стало известно, что компания начала доставлять посылки, документы или грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства.

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