Логистическая компания "Новая почта" запустила новую услугу - упаковка посылки курьером во время отправки из дома или офиса, сообщает пресс-служба.
"Отныне, отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своего отправления. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заказать услугу упаковки можно в мобильном приложении или сказав об этом курьеру во время отправки.
Для заказа через приложение нужно:
- при оформлении отправления выбрать размер коробки - малая, средняя или большая;
- нажать плашку "упаковать";
- нажать плашку "хрупкая посылка", если отправление хрупкое;
- отдать посылку курьеру - он сам упакует.
Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки:
- конверт для документов или пакет для одежды от 0,5 до 4 кг - бесплатно;
- маленькая коробка (до 2 кг) - 10 грн;
- средняя (до 10 кг) - 30 грн;
- большая (до 30 кг) - 70 грн;
- пузырек для хрупких отправлений - 15 грн
"Новая почта" - последние новости
24 мая стало известно, что компания начала доставлять посылки, документы или грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства.